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Altay, Erman Bulucu ile anlaştı

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, () SPOR Toto 1. Lig ekiplerinden Altay, geçen sezon Büyükşehir Belediye Erzurumspor forması giyen stoper Erman Bulucu'yla anlaştı. Yarım devre oynadığı Erzurum ekibiyle Play-Off'tan Süper Lig'e çıkma sevinci...

Altay, Erman Bulucu ile anlaştı

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, ()

SPOR Toto 1. Lig ekiplerinden Altay, geçen sezon Büyükşehir Belediye Erzurumspor forması giyen stoper Erman Bulucu'yla anlaştı. Yarım devre oynadığı Erzurum ekibiyle Play-Off'tan Süper Lig'e çıkma sevinci yaşayan deneyimli savunmacı, Erzurum kampında 2 yıllık sözleşme imzaladı.
İmza törenine Başkan Özgür Ekmekçioğlu ve Sportif Direktör Özden Töraydın da katıldı. Antrenmanlara başlayan Erman, siyah-beyazlı formayla da şampiyonluk yaşamak istediğini söyledi.
İzmir ekibi Erman'la el sıkışarak dış transferde 9'uncu takviyesini gerçekleştirmiş oldu. Akhisarspor altyapısında yetişip Manisaspor'da profesyonel olan 29 yaşındaki futbolcu Göztepe, Menemen Belediyespor, Sancaktepe Belediyespor, Gaziantepspor, Alanyaspor ve Tetiş Yapı Elazığspor kulüplerinde görev aldı. Antrenmanlara başlayan Erman, 1. Lig'de çıktığı 50 maçta 5 gol kaydetti. Altay, Erzurum'dan eski oyuncusu Metin Yüksel'i de yuvaya döndürmüştü.

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