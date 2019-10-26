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Altay-Ekol Göz Menemenspor: 0-2

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, () -  STAT: Menemen İlçe HAKEMLER: Mert Güzenge (xx), Hasan Hüseyin Tetik (xx), Kemal Mavi (xx) ALTAY: Emre (x) - Erhan (x) (Dk. 66 Özgür x), İbrahim (x), Abdülkerim (xx), Murat (xx), Deniz (xx), Tavares (xx) (Dk....

SPOR 26.10.2019, 21:12
Altay-Ekol Göz Menemenspor: 0-2

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, () - 
STAT: Menemen İlçe
HAKEMLER: Mert Güzenge (xx), Hasan Hüseyin Tetik (xx), Kemal Mavi (xx)
ALTAY: Emre (x) - Erhan (x) (Dk. 66 Özgür x), İbrahim (x), Abdülkerim (xx), Murat (xx), Deniz (xx), Tavares (xx) (Dk. 68 Oğuzhan x), Putsila (x) (Dk. 85 Leandrinho), Tatos (xx), Kappel (xx), Paixao (x)
EKOL GÖZ MENEMENSPOR: Selmani (xxx) - Ali Keten (xx), Trtovac (xx), Ercan (xxx), Alberk (xxx), Murat Erdemir (xx) (Dk. 70 Muhammed Ali xx), Taşkın (xx), Mehmet (xx) (Dk. 81 Sikiru), Tayfun (xxx), Ali Özgün (x) (Dk. 87 Hüseyin xx)
GOLLER: Dk. 65 Ercan, Dk. 90+5 Tayfun (Menemenspor)
SARI KARTLAR: Abdülkerim, Deniz, Tatos (Altay), Murat Erdemir, Trtovac, Taşkın, Mehmet, Tayfun (Menemenspor)
TFF 1'inci Lig'de iki İzmir ekibinin karşı karşıya geldiği 9'uncu hafta mücadelesinde Altay, Ekol Göz Menemenspor'a 2-0 mağlup oldu. İlk yarısı 0-0 sona eren maçta Menemen'in gollerini 65'inci dakikada Ercan, 90+5'inci dakikada Tayfun kaydetti. Bu sonuçla üst üste 3'üncü galibiyetini alma şansını kaçıran Altay 15 puanda kalırken, Menemenspor 11 puana ulaştı. Karşılaşmayı 1458 Altaylı, 277 Menemenli taraftar takip etti. İki takım taraftarları maçtan önce birbirleri lehine tezahürat yaparak centilmenlik mesajı verdi.
3'üncü dakikada Menemenli Murat Erdemir'in kısa düşen pasında araya giren Paixao, Putsila'yı gördü. Putsila'nın vuruşunda savunmada Ercan gole izin vermedi.
9'uncu dakikada soldan Menemenspor ceza sahasına giren Tatos, topu müsait pozisyondaki Putsila ile buluşturdu. Penaltı noktası üzerinde topla buluşan Putsila, önünü açtı ancak vurmakta gecikince defans tehlikeyi uzaklaştırdı.
22'nci dakikada Kappel ceza sahası dışı sol çaprazdan plaseyi yaptı, meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı.
30'uncu dakikada Kappel sağdan kesti, Paixao'nun yakın mesafeden kafa şutunda top üstten dışarı gitti.
İlk yarıda gol olmayınca iki ekip soyunma odasına 0-0'lık eşitlikle gitti.
65'inci dakikada Menemenspor öne geçti. Soldan Alberk'in ortasında kaleci Emre'nin üzerine beklediği topu erken davranan Ercan kafayla filelere yolladı: 0-1.
68'inci dakikada Kappel'in frikikten şık vuruşunda top az farkla üstten dışarı çıktı.
90'ıncı dakikada ceza sahası dışından Leandrinho'nun dönerek yaptığı sert vuruşta top yan direkten döndü.
90+5'inci dakikada Menemenspor kontratağında soldan Hüseyin'in pasında ceza sahasında topla buluşan Tayfun maçın skorunu belirledi: 0-2.

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