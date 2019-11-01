Son Dakika
Altay deplasmanda Hatay'la oynuyor
TFF 1'inci Lig'de geçen hafta evinde Ekol Göz Menemenspor'a 2-0 yenilerek 6'ncı sıraya gerileyen Altay, yarın deplasmanda zirve ortağı Hatayspor'la kozlarını paylaşacak. Antakya Atatürk Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak müsabakayı...
SPOR 01.11.2019, 12:06
TFF 1'inci Lig'de geçen hafta evinde Ekol Göz Menemenspor'a 2-0 yenilerek 6'ncı sıraya gerileyen Altay, yarın deplasmanda zirve ortağı Hatayspor'la kozlarını paylaşacak. Antakya Atatürk Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak müsabakayı Ramazan Keleş yönetecek. Hafta içinde kupada Görelespor'u 1-0'lık skorla eleyerek moral bulan siyah-beyazlılar, Hatay'dan 3 puanla dönerek zirve yarışını sürdürmeyi hedefliyor. Ligde Altay'ın 15, averajla 2'nci sırada yer alan Hatayspor'un ise 17 puanı bulunuyor.
İzmir ekibinde cezası sona eren Gençer forma giyebilecek. Sarı kart cezalısı stoper Abdülkerim ile sakatlanan sağ bek Erhan görev yapamayacak. Hatayspor'un iç sahada etkili bir oyun sergilediğini dile getiren Altay Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, "Zor bir maç olacak ancak kazanacak güçte olduğumuzu biliyoruz. Rakibe seyircisi önünde ilk yenilgiyi tattırmak için mücadele edeceğiz. Onlar da geçen hafta bizim gibi yenildi, kazanmak isteyecekler. Biz kendimize güveniyoruz" diye konuştu.
ALTAY MUHTEMEL İLK 11
Emre - Murat, Gençer, İbrahim Öztürk, Özgür, Deniz, Tavares, Putsila, Tatos, Kappel, Paixao
İzmir ekibinde cezası sona eren Gençer forma giyebilecek. Sarı kart cezalısı stoper Abdülkerim ile sakatlanan sağ bek Erhan görev yapamayacak. Hatayspor'un iç sahada etkili bir oyun sergilediğini dile getiren Altay Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, "Zor bir maç olacak ancak kazanacak güçte olduğumuzu biliyoruz. Rakibe seyircisi önünde ilk yenilgiyi tattırmak için mücadele edeceğiz. Onlar da geçen hafta bizim gibi yenildi, kazanmak isteyecekler. Biz kendimize güveniyoruz" diye konuştu.
ALTAY MUHTEMEL İLK 11
Emre - Murat, Gençer, İbrahim Öztürk, Özgür, Deniz, Tavares, Putsila, Tatos, Kappel, Paixao
15°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 01 Kasım 2019
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|9
|18
|2. Fenerbahçe
|9
|17
|3. Malatyaspor
|9
|16
|4. Trabzonspor
|9
|16
|5. Sivasspor
|9
|15
|6. Başakşehir
|9
|15
|7. Galatasaray
|9
|13
|8. Beşiktaş
|9
|12
|9. Konyaspor
|9
|12
|10. Gaziantep FK
|9
|12
|11. Kasımpaşa
|9
|11
|12. Denizlispor
|9
|11
|13. Çaykur Rizespor
|9
|11
|14. Antalyaspor
|9
|11
|15. Göztepe
|9
|9
|16. Ankaragücü
|9
|9
|17. Gençlerbirliği
|9
|6
|18. Kayserispor
|9
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|9
|17
|2. Hatayspor
|9
|17
|3. Fatih Karagümrük
|9
|16
|4. Balıkesirspor
|9
|16
|5. Akhisar Bld.Spor
|9
|16
|6. Altay
|9
|15
|7. Bursaspor
|9
|15
|8. Erzurum BB
|9
|14
|9. Keçiörengücü
|9
|14
|10. Adana Demirspor
|9
|11
|11. İstanbulspor
|9
|11
|12. Menemen Belediyespor
|9
|11
|13. Osmanlıspor
|9
|10
|14. Boluspor
|9
|8
|15. Giresunspor
|9
|8
|16. Adanaspor
|9
|7
|17. Altınordu
|9
|5
|18. Eskişehirspor
|9
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|10
|28
|2. Man City
|10
|22
|3. Leicester City
|10
|20
|4. Chelsea
|10
|20
|5. Arsenal
|10
|16
|6. Crystal Palace
|10
|15
|7. M. United
|10
|13
|8. Sheffield United
|10
|13
|9. Bournemouth
|10
|13
|10. West Ham
|10
|13
|11. Tottenham
|10
|12
|12. Wolverhampton
|10
|12
|13. Burnley
|10
|12
|14. Brighton
|10
|12
|15. Aston Villa
|10
|11
|16. Everton
|10
|10
|17. Newcastle
|10
|9
|18. Southampton
|10
|8
|19. Norwich City
|10
|7
|20. Watford
|10
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|10
|22
|2. Real Madrid
|10
|21
|3. Granada
|11
|20
|4. Atletico Madrid
|11
|20
|5. Sevilla
|11
|20
|6. Real Sociedad
|11
|19
|7. Villarreal
|11
|17
|8. Athletic Bilbao
|11
|16
|9. Getafe
|11
|16
|10. Osasuna
|11
|15
|11. Levante
|11
|14
|12. Valencia
|11
|14
|13. Real Valladolid
|11
|14
|14. Eibar
|11
|12
|15. Deportivo Alaves
|11
|12
|16. Real Betis
|11
|12
|17. Mallorca
|11
|11
|18. Celta de Vigo
|11
|9
|19. Espanyol
|11
|8
|20. Leganés
|11
|5