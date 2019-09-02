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Altay'dan Yeşilova'ya büyük destek
TFF 1'inci Lig'de Balıkesirspor'u evinde 1-0 yenerek milli araya moralli giren Altay, Bölgesel Amatör Lig (BAL) 8'inci Grup'ta mücadele edecek Bornova Yeşilova ile işbirliği yaptı. Siyah-beyazlılar, U21 Ligi'nin Türkiye Futbol Federasyonu...
SPOR 02.09.2019, 10:24
TFF 1'inci Lig'de Balıkesirspor'u evinde 1-0 yenerek milli araya moralli giren Altay, Bölgesel Amatör Lig (BAL) 8'inci Grup'ta mücadele edecek Bornova Yeşilova ile işbirliği yaptı. Siyah-beyazlılar, U21 Ligi'nin Türkiye Futbol Federasyonu tarafından sonlandırılmasıyla genç oyuncularını tecrübe kazanmaları için Yeşilova kadrosuna aktarma kararı aldı.
Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ ile bir araya gelen Başkan Özgür Ekmekçioğlu ve Yeşilova yönetimi işbirliği için el sıkışırken, takımın Altay Yeşilova adıyla BAL'da mücadele edeceği açıklandı. Karar Çarşamba günüı saat 19.30'da Bornova Belediyesi ev sahipliğinde tarihi Dramalılar Köşkü'nde düzenlenecek kokteyl ve akşam yemeği sonrası imzalanacak protokol ile resmileşecek.
Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ ile bir araya gelen Başkan Özgür Ekmekçioğlu ve Yeşilova yönetimi işbirliği için el sıkışırken, takımın Altay Yeşilova adıyla BAL'da mücadele edeceği açıklandı. Karar Çarşamba günüı saat 19.30'da Bornova Belediyesi ev sahipliğinde tarihi Dramalılar Köşkü'nde düzenlenecek kokteyl ve akşam yemeği sonrası imzalanacak protokol ile resmileşecek.
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