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Altay'dan taraftar yasağına kınama

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, () TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta şampiyonluk yarışı veren Altay'da Başkan Özgür Ekmekçioğlu, pazar günü deplasmanda oynayacakları Sakaryaspor maçı öncesi Sakarya Valiliği İl Spor Güvenlik Kurulu tarafından...

Altay'dan taraftar yasağına kınama

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, ()

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta şampiyonluk yarışı veren Altay'da Başkan Özgür Ekmekçioğlu, pazar günü deplasmanda oynayacakları Sakaryaspor maçı öncesi Sakarya Valiliği İl Spor Güvenlik Kurulu tarafından Altay taraftarına deplasman yasağı getirilmesine tepki gösterdi. 
Başkan Ekmekçioğlu, sosyal medya hesabından, "Kabullenmek kaybetmektir. Deplasmanıma dokunma" etiketiyle yaptığı açıklamada, "Türkiye Cumhuriyeti içerisinde ülkemizin güvenliğini aciz durumdaymış gibi gösterip, deplasman hakkımızı elimizden almaya çalışan yasakçı zihniyetin aldığı utanç verici bu kararı kınıyor ve kabul etmiyoruz" mesajı yayınladı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada ise şu ifadelere yer verildi: 
"Söz konusu karar en basit ifade ile hakkaniyetsizliktir. Müsabakanın emniyetini sağlamakla sorumlu olan birimlerin, görevini yapmak yerine işin kolayına kaçan hukuk dışı yasakçı zihniyete sığınarak aldığı bu taraftar yasağı kararını kınıyoruz. Ana teması centilmenlik, barış ve kardeşlik olan futbolumuza gölge düşürülmemelidir. Köklü iki spor camiasını holiganlaştıran, ayrıştıran ve karşı karşıya getiren bu önyargılı, gerçekçi mesnetlerden uzak, tek taraflı ve yanlı alınan bu kararın gözden geçirilip iptalini talep ediyoruz."

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