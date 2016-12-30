Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Son dakika... PKK'nın 5 üst düzey yöneticisi yakalandı
PKK'nın 5 üst düzey yöneticisi...
İşçiden 1,404 liralık asgari ücrete "dokuz maddelik" itiraz
Asgari ücrete 9 maddelik itiraz
FETÖ operasyonunda 3 subay asker tutuklandı
3 rütbeli asker FETÖ'den tutuklandı
İran, ateşkesi olumlu karşıladı.
İran, Suriye'de ateşkese nasıl bakıyor

Altay'dan savunmaya takviye

SPOR Toto 3'üncü Lig 1'inci Grup ekiplerinden Altay, ara transer döneminde ikinci imzayı Denizli Büyükşehir Belediyespor'dan sağ bek Mustafa Murat Uslu'ya attırdı. Siyah beyazlılar, 24 yaşındaki futbolcu ile sezon sonuna kadar ön sözleşme...

Altay'dan savunmaya takviye
SPOR Toto 3'üncü Lig 1'inci Grup ekiplerinden Altay, ara transer döneminde ikinci imzayı Denizli Büyükşehir Belediyespor'dan sağ bek Mustafa Murat Uslu'ya attırdı. Siyah beyazlılar, 24 yaşındaki futbolcu ile sezon sonuna kadar ön sözleşme imzaladı.
Futbola Anamur Muzspor'da başlayan Mustafa Murat, Denizli Bozkurt Belediyespor, Denizli Büyükşehir Belediyespor ve Eskişehirspor altyapılarında oynadıktan sonra Yeşil Bursa'da profesyonel oldu. 2012-15 yılları arası 3 sezon Bursa temsilcisinde top koşturan savunma oyuncusu, son 1.5 sezonda Denizli temsilcisinde görev aldı.Bu sezon Denizli Büyükşehir Belediyespor formasıyla ilk yarıda 12 lig, 1 de kupa karşılaşmasında mücadele eden Mustafa Murat, 3'üncü Lig'de 81 müsabakada 3 gol kaydetti.
Altay, devre arasındaki ilk transferini Sivas Belediyespor'dan kaleci Serkan'la anlaşarak yapmıştı. Altay orta saha, stoper ve kanat takviyesi için temaslarını sürdürüyor.
Altay'da Fatih, Süleyman, Gökhan ve Yusuf'un sözleşmeleri feshedilirken, ayrılmak isteyen Serhat ve Orhun'la görüşmeler sürüyor. Kadro dışı kalan Emre ise takımdan ayrı antrenörle çalışacak.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55