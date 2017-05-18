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Altay'dan o sözlere suç duyurusu

ALTAY yönetimi, 3'üncü Lig 1'inci Grup Play Off yarı final serisi sonrası Altay Spor Kulübü, İzmir ve İzmirliler hakkında hakaret içeren sözler sarf ettiği iddiasıyla Çorum Belediyespor Başkanı Zeki Gül hakkında suç duyurusunda bulundu. Altay...

Altay'dan o sözlere suç duyurusu
ALTAY yönetimi, 3'üncü Lig 1'inci Grup Play Off yarı final serisi sonrası Altay Spor Kulübü, İzmir ve İzmirliler hakkında hakaret içeren sözler sarf ettiği iddiasıyla Çorum Belediyespor Başkanı Zeki Gül hakkında suç duyurusunda bulundu.
Altay Spor Kulübü ve Başkan Özgür Ekmekçioğlu adına hazırladığı şikayet dilekçesini İzmir Cumhuriyet Savcılığı'na teslim eden avukat Cem Torunoğlu, Çorum Belediyespor Başkanı Zeki Gül'ün, 'basın yoluyla hakaret, tehdit, iftira, suç işlemeye tahrik, halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama suçlarını işlediğini' öne sürdü. Avukat Torunoğlu dilekçesinde Zeki Gül hakkında  kamu davası açılmasını talep etti.
Zeki Gül'ün,  8 Mayıs'da İzmir'de oynanan ve 4-0 Altay'ın galibiyeti ile sona eren maçtan sonra bir internet sitesine verdiği röportajda sarf ettiği sözleri noter kanalıyla tespit ettiren Altay Spor Kulübü, şikayet için takımın motivasyonunun bozulmaması için Kocaelispor ile final karşılaşmasının tamamlanmasını beklemişti.

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