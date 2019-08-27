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Altay'dan kötü giriş
TFF 1'inci Lig'de sezona şampiyonluk iddiasıyla başlayan Altay, ilk 2 maçından sadece 1 puan çıkararak 15'inci sırada kendine yer buldu. Lige evindeki 3-1'lik Ümraniyespor mağlubiyetiyle başlayan siyah-beyazlılar, dün deplasmanda İstanbulspor'la...
SPOR 27.08.2019, 09:36
TFF 1'inci Lig'de sezona şampiyonluk iddiasıyla başlayan Altay, ilk 2 maçından sadece 1 puan çıkararak 15'inci sırada kendine yer buldu. Lige evindeki 3-1'lik Ümraniyespor mağlubiyetiyle başlayan siyah-beyazlılar, dün deplasmanda İstanbulspor'la 2-2 berabere kalarak istediği 3 puanla tanışamadı. İzmir ekibi, ilk 2 haftada kalesinde 5 gol görerek savunmada alarm verdi. Kadrosunu 8 oyuncuyla takviye eden ancak kaleci transferi yapmayan Altay'da kaleci Aydın'ın performansı şimdiden eleştirilmeye başladı. Süper Lig hedefiyle yola çıkan ancak sezona istediği gibi bir başlangıç yapamayan siyah-beyazlılar, evinde oynayacağı Balıkesirspor maçıyla çıkışa geçmenin planlarını yapıyor.
İstanbulspor beraberliği sonrası oyuncularını tebrik eden teknik direktör Sait Karafırtınalar, "Ortada güzel bir oyunla alınan 1 puan var. Deplasmanda alınan puan her zaman çok değerli. Maçı farklı kazanabilirdik. Karşımızda geçen haftadan moralli bir İstanbulspor vardı. Çok dinamik, geriden iyi oyun kurabilen, atakları iyi sonlandırabilen, doğru oynamayı bilen bir ekibe karşı oynadık. Maça iyi hazırlandığımızı düşünüyorum. Alanların hepsini kapattık, çok fazla pozisyon verdiğimizi düşünmüyorum. Ön tarafta çok cömerttik. İlk yarıda bile farklı sonuçla soyunma odasına girebilirdik. İnşallah bu puanın devamı galibiyet olarak gelir" diye konuştu.
İstanbulspor beraberliği sonrası oyuncularını tebrik eden teknik direktör Sait Karafırtınalar, "Ortada güzel bir oyunla alınan 1 puan var. Deplasmanda alınan puan her zaman çok değerli. Maçı farklı kazanabilirdik. Karşımızda geçen haftadan moralli bir İstanbulspor vardı. Çok dinamik, geriden iyi oyun kurabilen, atakları iyi sonlandırabilen, doğru oynamayı bilen bir ekibe karşı oynadık. Maça iyi hazırlandığımızı düşünüyorum. Alanların hepsini kapattık, çok fazla pozisyon verdiğimizi düşünmüyorum. Ön tarafta çok cömerttik. İlk yarıda bile farklı sonuçla soyunma odasına girebilirdik. İnşallah bu puanın devamı galibiyet olarak gelir" diye konuştu.
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