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Altay'dan Kappel atağı

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, () - SPOR Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altay'da geçen hafta Bulgar stoper Ivan Ivanov'a imza attırarak ilk transferi gerçekleştiren yönetim şimdi de Denizlisporlu Leandro Kappel'in işini bitirmeye hazırlanıyor....

Altay'dan Kappel atağı

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, () - SPOR Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altay'da geçen hafta Bulgar stoper Ivan Ivanov'a imza attırarak ilk transferi gerçekleştiren yönetim şimdi de Denizlisporlu Leandro Kappel'in işini bitirmeye hazırlanıyor. İzmir ekibinin bir süredir temas halinde olduğu Hollandalı sağ kanatla büyük ölçüde anlaştığı öğrenildi. Görüşmelerin sürdüğü ifade edilirken oyuncunun alacağı rakam konusundaki küçük pürüzlerin giderilmesiyle resmi imzaların atılacağı kaydedildi. Kappel, yüksek ücret talep etmesi nedeniyle Denizlispor'dan ayrılmıştı.
Futbola AFC Amsterdam'da başlayan Surinam asıllı Hollandalı futbolcu ülkesinde Volendam forması giydikten sonra Yunanistan'da Doxa Dramas'a transfer oldu. Daha sonra Portekiz'de Braga'da görev alan, Yunanistan'da ise Panetolikos takımında oynayan Kappel, son 2 sezonda Denizlispor formasını terletti. Denizlispor'da ilk yılında 32 maçta 8 gol atan Leandro Kappel, geçen sezon 27 karşılaşmada 6 kez rakip fileleri sarstı. Hollandalı hücumcu sağ kanadın yanı sıra sol kanat ve santrfor olarak da görev alıyor.

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