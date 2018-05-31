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Altay'dan John Boye atağı

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, () - SPOR Toto 1'inci Lig'in yeni temsilcilerinden Altay, Süper Lig ekibi Demir Grup Sivasspor'da forma giyen Ganalı stoper John Boye'a kanca attı. Sivasspor formasıyla geçen sezon 9 karşılaşmada görev alan ve...

Altay'dan John Boye atağı

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, () - SPOR Toto 1'inci Lig'in yeni temsilcilerinden Altay, Süper Lig ekibi Demir Grup Sivasspor'da forma giyen Ganalı stoper John Boye'a kanca attı. Sivasspor formasıyla geçen sezon 9 karşılaşmada görev alan ve sözleşmesi sona eren 31 yaşındaki savunmacıyla siyah-beyazlıların dirsek temasında olduğu bildirildi. Futbola ülkesinin Heart of Lions takımında başlayan Boye, Fransa'da Rennes, Türkiye'de Kayseri Erciyesspor'da top koşturdu. 
Altay yönetimi 2008 yılından bu yana Ganalı Milli Takımı'nda görev alan ve Dünya Kupası tecrübesi de bulunan deneyimli savunmacıyla şartlarda anlaşma sağlamak istiyor. John Boye, Süper Lig'de 58 maçta 7 gol atarken, 1'inci Lig'de 25 karşılaşmada 3 kez rakip fileleri sarstı. Boye, 2016-17'de Sivasspor formasıyla 1'inci Lig'de şampiyonluk yaşadı. Öte yandan 25 Haziran'da topbaşı yapacak Altay, 2-12 Temmuz'da Erzurum'da kampa girecek.

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