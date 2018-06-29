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Altay'dan gurbetçi transferi

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, () Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altay, gurbetçi orta saha oyuncusu Kürşad Sürmeli ile anlaştı.  Hollanda doğumlu 22 yaşındaki futbolcunun İzmir'e gelerek 2 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi....

Altay'dan gurbetçi transferi

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, ()

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altay, gurbetçi orta saha oyuncusu Kürşad Sürmeli ile anlaştı. 
Hollanda doğumlu 22 yaşındaki futbolcunun İzmir'e gelerek 2 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi. Geçen sezon devre arasında Adanaspor'a transfer olan Kürşad, turuncu-beyazlı takımda forma şansı bulamayınca mukavelesini feshetti. Hollanda 2'nci Ligi'nde Achilles 29 kulübünde 128 maçta 11 gol atan gurbetçi futbolcu, aynı ligde FC Lienden forması da giydi.
Öte yandan son olarak iç transferde daha önce anlaşamadığı İbrahim Akın'la 1 yıllık sözleşme yenileyen Altay, dış transferde ise Ankaragücü'nden stoper Gençer Cansev ve Hırvat orta saha oyuncusu Adnan Aganovic'le görüşmeleri sürdürüyor. Gençer'le aradaki ufak pürüzleri gidermeye çalışan yönetim Aganoviç'le pazartesi günü sözleşme imzalamayı planlıyor. Şimdiye kadar 6 takviye yapan Altay yeni sezon hazırlıklarına pazartesi günü Erzurum kampıyla başlayacak.
 

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