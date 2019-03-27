Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Akşener: Birini kötüleyerek kendiniz iyi olamazsınız
Akşener: Birini kötüleyerek kendiniz iyi...
"Büyük Trabzonlular Buluşması" İstanbul'da gerçekleşti
Trabzonlular buluşması AKP seçim buluşmasına...
Yangın çıkan dairedeki kediyi itfaiye kurtardı
Yangın çıkan dairedeki kediyi itfaiye...
Malatya'da 3.8 ve 3.6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi
Malatya'da korkutan iki deprem

Altay'dan gollü prova: 4-2

İZMİR, () SPOR Toto 1. Lig'de milli aranın ardından lider Denizlispor deplasmanına çıkacak Altay, U21 Takımı ile oynadığı hazırlık maçını 4-2 kazanarak teknik heyetten tam not aldı. Sahaya Emre, Yasin, Serkan, Gencer, İbrahim Öztürk,...

Altay'dan gollü prova: 4-2

İZMİR, ()

SPOR Toto 1. Lig'de milli aranın ardından lider Denizlispor deplasmanına çıkacak Altay, U21 Takımı ile oynadığı hazırlık maçını 4-2 kazanarak teknik heyetten tam not aldı. Sahaya Emre, Yasin, Serkan, Gencer, İbrahim Öztürk, Ferhat, Sinan, Merter, Tatos, Paixao ve İbrahim Akın ilk 11'i ile çıkan siyah-beyazlılarda genç takımın mücadelesi de teknik heyeti sevindirdi. A Takım 15. dakikada Paixao ile öne geçerken, gençler 29'da Tunahan ile eşitliği sağladı. 
İkinci yarıya hızlı başlayan Altay 51'de Tatos'la 2-1 buldu. Ancak U21 Takımı 56'da Gürol ile ağabeylerine karşılık verdi. Altay 57'de Furkan ve 71'de Kappel'le farkı açtı. Teknik direktör Sait Karafırtınalar, takımının performansından memnun kaldığını belirterek, "Denizlispor ile zor bir maç oynayacağız. Çok iyi hazırlanıp bu müsabakaya motive olmalıyız. Sahada A Takımımız ve gençlerimizin mücadelesi göz doldurdu. Altyapımızın gücü arttıkça önümüzdeki sezonlara ümitle bakacağız" dedi. 

(FOTOĞRAFLI)

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328