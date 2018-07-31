Altay'dan gol sözü

İZMİR, ()

SPOR Toto 1. Lig'in yeni ekiplerinden Altay'da sportif direktör Özden Töraydın, yeni sezonda gol sıkıntısı yaşamayacaklarını söyledi.

Siyah-beyazlı takım yeni sezon öncesi oynadığı üç hazırlık maçında sadece 1 gol bulurken, sportif direktör Töraydın, hazırlık maçlarında alınan skorları önemsemediklerini söyledi. Özel müsabakalarda oyuncu değişikliklerinin fazla yapıldığını dile getiren Özden Töraydın, "Son iki sezonda en çok gol atan takım biz olduk. Şimdi de pozisyona giriyoruz, yine goller atacağız" dedi. Öte yandan geçen sezon şampiyon kadroda yer alan ancak yönetimin yolları ayırdığı Doğan Karakuş Kırklarelispor'la anlaştı.