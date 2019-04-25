Altay'dan Fenerbahçe'ye ziyaret

İZMİR, ()

Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile İstanbul'da bir araya geldi. Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleşen ziyarette Başkan Ali Koç, siyah-beyazlı heyete Fenerbahçe Müzesi, TV stüdyoları ve stadyumu gezdirdi.

Altay Başkanı Ekmekçioğlu, günün anısına Altay'ın kurucuları arasında yer alan ve iki camianın ortak değeri olan Şükrü Saraçoğlu'nun fotoğrafı ve iki kulübün armasının yer aldığı plaketi Ali Koç'a hediye etti. Görüşmede Fenerbahçe'nin 2019-20 sezonu öncesi İzmir'de Altay'la bir hazırlık maçı oynaması gündeme geldi.

Buluşmada pilot takım arayışında olan iki kulübün İzmir merkezli ortak bir pilot takım oluşturma projesi masaya yatırıldı. Ekmekçioğlu'nun pilot takım projesi için bir dosya hazırlayıp, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a sunacağı öğrenildi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un da ilerleyen dönemde Altay Spor Kulübü'ne gelerek iadeiziyaret yapacağı öğrenildi. Ziyarete Altay yönetiminden Levent Doğanoğlu ve Gökhan Kışla ile Kurumsal İletişim Direktörü Can Erbesler de katıldı.

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