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Altay'dan Erkan'a veto

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altay, Kırmızı Grup'ta mücadele eden Bucaspor'la yollarını ayıran Erkan Taşkıran'ı veto etti. Bucaspor'da alacakları yatırılmaması nedeniyle sözleşmesini fesheden Erkan'ın, İzmir'de kalmak istediği...

Altay'dan Erkan'a veto
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altay, Kırmızı Grup'ta mücadele eden Bucaspor'la yollarını ayıran Erkan Taşkıran'ı veto etti.
Bucaspor'da alacakları yatırılmaması nedeniyle sözleşmesini fesheden Erkan'ın, İzmir'de kalmak istediği ve menajerler tarafından Altay'a önerildiği belirtildi. Sol kanat ve sol bek olarak görev alan Erkan'a ihtiyaç duymadıklarını belirten Altay yönetimi, "Bizim kanatlarda eksiğimiz yok. Tam tersine alternatifimiz bol, o yüzden kendisini düşünmüyoruz" yanıtı verdi. Tecrübeli futbolcunun bu gelişme üzerine Bugsaşspor'la görüşmelere başladığı dile getirildi.
Altay'da Başkan Özgür Ekmekçioğlu, dün akşamki antremanı ziyaret ederek teknik heyet ve futbolcuların bayramını kutladı. Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde bu sabah yapılan idmanın ardından izne çıkan Altay, deplasmanda oynanacak Kahramanmaraşspor maçının hazırlıklarına pazartesi günü yeniden başlayacak.

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