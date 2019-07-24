TFF 1'inci Lig temsilcisi Altay, dış transferde iki oyuncuyu kadrosuna kattı. Siyah-beyazlılar bir süredir görüşme halinde oldukları Samsunspor'dan sağ bek Erhan Kartal'ı 1 yıllığına kiralarken, Uşakspor'dan ayrılan ön libero Muhammed Rıdvan Özdemir ile de 2 yıllık sözleşme imzaladı. Yukatel Denizlispor'da profesyonel olan Erhan, Kasımpaşa, Şanlıurfaspor, Alanyaspor, Gazişehir Gaziantep ve Adana Demirspor kulüplerinde oynadı. 26 yaşındaki savunmacı Süper Lig'de 26 maça çıkarken, 1'inci Lig'de 89 kez görev aldı. Medipol Başakşehir altyapısından yetişen Rıdvan ise Altınordu'da profesyonel oldu. Tarsus İdmanyurdu ve Karacabey Belediyespor'da kiralık oynayan 23 yaşındaki futbolcu, geçen sezon Uşakspor formasıyla 2'nci Lig'de 28 karşılaşmada 3 gol kaydetti.
Altay'dan çifte imza
TFF 1'inci Lig temsilcisi Altay, dış transferde iki oyuncuyu kadrosuna kattı. Siyah-beyazlılar bir süredir görüşme halinde oldukları Samsunspor'dan sağ bek Erhan Kartal'ı 1 yıllığına kiralarken, Uşakspor'dan ayrılan ön libero Muhammed...
24 Temmuz 2019 Çarşamba 12:45
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