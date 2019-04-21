Altay'dan Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ'a ziyaret

İZMİR, ()

Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu ve yönetim kurulu üyeleri Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ'u makamında ziyaret etti.

Altay'da altyapıda futbol oynayan ve bir dönem siyah-beyazlı kulüpte başkan yardımcılığı görevini üstlenen Mustafa İduğ'a isminin yazılı olduğu 35 numaralı Altay forması hediye edildi. Bornova Belediyesi ile her türlü işbirliğine hazır olduklarını belirten Altay Başkanı Ekmekçioğlu, "Bu anlamda altyapımızı Bornova'ya taşımak istiyoruz" dedi. "Yarışan değil, yarıştıran, yetiştiren olacağız" diyen Belediye Başkanı İduğ ise kapılarının Altay'a her zaman açık olduğunu söyledi.

Özgür Ekmekçioğlu, "Borçlarımızı bitirme noktasındayız. Sportif anlamda daha iyi yerdeyiz. Şimdi sıra tesisleşme hamlesine geldi. Sürdürülebilir başarı ve yetiştirici olmak için bunu yapmak zorundayız. Bu anlamda altyapımızı Bornova'ya taşımak istiyoruz. Aynı şekilde Altay Bornova adıyla 3'üncü Lig'de mücadele edecek bir pilot takım yaratabiliriz" diye konuştu. Özgür Ekmekçioğlu, yapımı devam eden Alsancak Stadı'nın yetişmemesi durumunda önümüzdeki sezon maçlarını Bornova'da oynamak istediklerini de ifade etti. Mustafa İduğ ise "Bornova'ya gelme isteğiniz bizler için değerli" açıklamasını yaptı.

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