Altay'da zorunlu değişiklik

SPOR Toto 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta Cizrespor'u deplasmanda 3-0 yenerek 3 haftalık galibiyet özlemini sonlandıran Altay'da çarşamba günü İzmir'de oynanacak Erzin Belediyespor randevusu öncesi zorunlu değişiklik yapacak. Teknik Direktör Cüneyt Biçer, sarı kart cezalısı sol bek Yiğit'in yerine genç Kadir'i cezalı Halil Yılmaz'ın yokluğunda ise orta sahada Ferdi, Furkan ve İbrahim Akın'dan birinin görev yapacağı öğrenildi. Adalesinde ağrıları olan Muhammed'in yetişmemesi halinde ön liberoda Atakan ya da Emre'nin forma giyeceği belirtildi.

"Kimin oynadığı değil, kimin takım için faydalı olduğu önemli" diyen Biçer, "Biz sistem takımı olmayı başarmak üzereyiz. Olaya bireysel bakmıyoruz. Son haftalarda savunmada isteğimiz performansı sergileyemiyorduk, ancak Cizre'de rakibe sadece 1 pozisyon verdik. Çabuk hücumları iyi becerdik. Duran top çalışmalarımızın meyvesini topladık" şeklinde konuştu. Erzin Belediyespor randevusunun zor geçeceğinin altını çizen genç teknik adam, "Son 3 deplasman maçını kaybeden rakip evinde ise üst üste 6 galibiyetin ardından bu hafta yenildi. Hedefimiz kazanmak" dedi.