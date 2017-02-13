Altay'da zorunlu değişiklik

"Kimin oynadığı değil, kimin takım için faydalı olduğu önemli" diyen Biçer, "Biz sistem takımı olmayı başarmak üzereyiz. Olaya bireysel bakmıyoruz. Son haftalarda savunmada isteğimiz performansı sergileyemiyorduk, ancak Cizre'de rakibe sadece 1 pozisyon verdik. Çabuk hücumları iyi becerdik. Duran top çalışmalarımızın meyvesini topladık" şeklinde konuştu. Erzin Belediyespor randevusunun zor geçeceğinin altını çizen genç teknik adam, "Son 3 deplasman maçını kaybeden rakip evinde ise üst üste 6 galibiyetin ardından bu hafta yenildi. Hedefimiz kazanmak" dedi.
"Kimin oynadığı değil, kimin takım için faydalı olduğu önemli" diyen Biçer, "Biz sistem takımı olmayı başarmak üzereyiz. Olaya bireysel bakmıyoruz. Son haftalarda savunmada isteğimiz performansı sergileyemiyorduk, ancak Cizre'de rakibe sadece 1 pozisyon verdik. Çabuk hücumları iyi becerdik. Duran top çalışmalarımızın meyvesini topladık" şeklinde konuştu. Erzin Belediyespor randevusunun zor geçeceğinin altını çizen genç teknik adam, "Son 3 deplasman maçını kaybeden rakip evinde ise üst üste 6 galibiyetin ardından bu hafta yenildi. Hedefimiz kazanmak" dedi.