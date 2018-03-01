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Altay'da yükselen performanslar mutlu etti

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, () TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta lider olan Altay'da sezonun ilk yarısında sergiledikleri performansla hayal kırıklığı yaşatan 4 oyuncusu ikinci devrede oynadıkları futbol ve attıkları gollerle hem teknik heyetin...

Altay'da yükselen performanslar mutlu etti

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, ()

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta lider olan Altay'da sezonun ilk yarısında sergiledikleri performansla hayal kırıklığı yaşatan 4 oyuncusu ikinci devrede oynadıkları futbol ve attıkları gollerle hem teknik heyetin hem de taraftarların yüzünü güldürdü. 
Siyah-beyazlı ekipte ligin ilk bölümünde 2 gol atan forvet Muharrem Ozan, devre arasından sonra 5 kez daha rakip fileleri sarsarak takımını sırtladı. Önceki hafta Ottocool Karagümrük deplasmanında ilk golünü atan sağ kanat Doğan, geçen hafta iç sahada oynanan Konya Anadolu Selçukspor'u da boş geçmedi. 
Konya ekibi karşısında orta saha oyuncusu Fatih, siyah-beyazlı formayla ilk gol sevincini yaşarken, sağ kanat Ozan Sol ise 10 Eylül 2017'de Kahramanmaraşspor deplasmanında attığı golün ardından uzun bir süre sonra özlediği gol sevincini yaşadı. Bu futbolculara güvenerek devre arasında transfer yasağını kaldırmadıklarını dile getiren sportif direktör Özden Töraydın, "Biz kadro kalitemizin farkındaydık. Patlama beklediğimiz isimler yeni transferlerimiz olarak ustalıklarını göstermeye başladılar. Bu sayede forma savaşı da kızıştı" diye konuştu.
 

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