Altay'da yönetim faturayı kesti
Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, () - TFF 1'inci Lig'de son 3 maçında Ekol Göz Menemenspor, Hatayspor (D) ve Fatih Karagümrük'e mağlup olan Altay'da yönetim tüm takıma 30'ar bin TL ceza kesti. Kötü gidişatın nedenlerini bulmak için teknik...
Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, () - TFF 1'inci Lig'de son 3 maçında Ekol Göz Menemenspor, Hatayspor (D) ve Fatih Karagümrük'e mağlup olan Altay'da yönetim tüm takıma 30'ar bin TL ceza kesti. Kötü gidişatın nedenlerini bulmak için teknik heyet ve oyuncularla toplantılar yapan Altay yönetimi, siyah-beyazlı ekibi para cezasıyla uyardı. Mevcut kadronun bu ligde şampiyonluk için yeterliği olduğunu belirten kurmaylar, yapılan görüşmeler sonrası teknik direktör Sait Karafırtınalar ve futbolculara güvenoyu verdi.
Yönetim, siyah-beyazlı takımdan önümüzdeki haftalarda daha mücadeleci bir oyun sergileyerek çıkış yakalamasını istedi. Teknik ekip ve futbolcular da yönetime "agresif ve istekli futbol" konusunda söz verdi. Akhisarspor deplasmanının hazırlıklarını Gaziemir Kutlu Aktaş Tesisleri'nde sürdüren İzmir ekibinde eksik oyuncu bulunmuyor. Altay, zirve yarışı veren Akhisarspor'u yenerek ligde yeni bir sayfa açmayı ve üzerindeki kara bulutları dağıtmayı hedefliyor.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
|İmsak
|06:17
|Güneş
|07:45
|Öğle
|12:54
|İkindi
|15:29
|Akşam
|17:53
|Yatsı
|19:15
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivasspor
|11
|21
|2. Fenerbahçe
|11
|20
|3. Trabzonspor
|11
|19
|4. Alanyaspor
|11
|19
|5. Başakşehir
|11
|19
|6. Galatasaray
|11
|19
|7. Malatyaspor
|11
|18
|8. Beşiktaş
|11
|18
|9. Gaziantep FK
|11
|15
|10. Çaykur Rizespor
|11
|14
|11. Göztepe
|11
|13
|12. Konyaspor
|11
|13
|13. Kasımpaşa
|11
|12
|14. Denizlispor
|11
|11
|15. Antalyaspor
|11
|11
|16. Gençlerbirliği
|11
|10
|17. Ankaragücü
|11
|9
|18. Kayserispor
|11
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|11
|21
|2. Fatih Karagümrük
|11
|19
|3. Ümraniye
|11
|18
|4. Balıkesirspor
|11
|18
|5. Akhisar Bld.Spor
|11
|18
|6. Erzurum BB
|11
|18
|7. Keçiörengücü
|11
|18
|8. Bursaspor
|11
|17
|9. Menemen Belediyespor
|11
|17
|10. Altay
|11
|15
|11. Adana Demirspor
|11
|12
|12. İstanbulspor
|11
|12
|13. Giresunspor
|11
|12
|14. Boluspor
|11
|10
|15. Osmanlıspor
|11
|10
|16. Adanaspor
|11
|8
|17. Altınordu
|11
|7
|18. Eskişehirspor
|11
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|12
|34
|2. Leicester City
|12
|26
|3. Chelsea
|12
|26
|4. Man City
|12
|25
|5. Sheffield United
|12
|17
|6. Arsenal
|12
|17
|7. M. United
|12
|16
|8. Wolverhampton
|12
|16
|9. Bournemouth
|12
|16
|10. Burnley
|12
|15
|11. Brighton
|12
|15
|12. Crystal Palace
|12
|15
|13. Newcastle
|12
|15
|14. Tottenham
|12
|14
|15. Everton
|12
|14
|16. West Ham
|12
|13
|17. Aston Villa
|12
|11
|18. Watford
|12
|8
|19. Southampton
|12
|8
|20. Norwich City
|12
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|12
|25
|2. Real Madrid
|12
|25
|3. Atletico Madrid
|13
|24
|4. Sevilla
|13
|24
|5. Real Sociedad
|13
|23
|6. Athletic Bilbao
|13
|20
|7. Getafe
|13
|20
|8. Granada
|13
|20
|9. Valencia
|13
|20
|10. Osasuna
|13
|19
|11. Villarreal
|13
|18
|12. Levante
|13
|17
|13. Real Valladolid
|13
|17
|14. Deportivo Alaves
|13
|15
|15. Eibar
|13
|15
|16. Mallorca
|13
|14
|17. Real Betis
|13
|13
|18. Celta de Vigo
|13
|9
|19. Espanyol
|13
|8
|20. Leganés
|13
|6