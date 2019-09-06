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Altay'da Yasin'e af çıktı
TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altay'da transferin son günlerinde kendisine takım bulması istenen ancak hiçbir kulüple anlaşma sağlayamayan sağ bek Yasin Palaz'a af çıktı. Kadro dışı bırakılan deneyimli oyuncunun yönetimle görüştüğü...
SPOR 06.09.2019, 09:27
TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altay'da transferin son günlerinde kendisine takım bulması istenen ancak hiçbir kulüple anlaşma sağlayamayan sağ bek Yasin Palaz'a af çıktı. Kadro dışı bırakılan deneyimli oyuncunun yönetimle görüştüğü ve yeniden A takıma döndüğü açıklandı. Sportif direktör Özden Töraydın, 31 yaşındaki futbolcunun forma rekabeti içinde olacağını söyledi.
Yasin'in 'paramı alır yatarım' tarzında bir davranışta bulunmadığını belirten Töraydın, "Yasin sözleşmesi devam eden değerli bir oyuncumuz. A takımla çalışmalara devam edecek. Oyuncu bize ılımlı yaklaştı. İstese Futbol Federasyonu'na başvurur ve tüm parasını tahsil edebilirdi ama yapmadı. Yasin baba oldu. Kendisine 1-2 gün izin verdik. Daha sonra gelip takımla idmanlara başlayacak" diye konuştu. Kadro dışı kalan orta saha Merter Yüce ise U19 takımla çalışmalarına devam ediyor.
Yasin'in 'paramı alır yatarım' tarzında bir davranışta bulunmadığını belirten Töraydın, "Yasin sözleşmesi devam eden değerli bir oyuncumuz. A takımla çalışmalara devam edecek. Oyuncu bize ılımlı yaklaştı. İstese Futbol Federasyonu'na başvurur ve tüm parasını tahsil edebilirdi ama yapmadı. Yasin baba oldu. Kendisine 1-2 gün izin verdik. Daha sonra gelip takımla idmanlara başlayacak" diye konuştu. Kadro dışı kalan orta saha Merter Yüce ise U19 takımla çalışmalarına devam ediyor.
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