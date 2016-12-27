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Altay'da yaprak dökümü

SPOR Toto 3'üncü Lig 1'inci Grup ekiplerinden Altay, kaleci Yusuf Çekiç'in ardından kaleci Süleyman Kasap ve ön libero Emre Hasan Balcı ile yollarını ayırma kararı aldı. Batman Petrolspor'dan transfer edilen ve ilk yarıda 15 karşılaşmada...

Altay'da yaprak dökümü
SPOR Toto 3'üncü Lig 1'inci Grup ekiplerinden Altay, kaleci Yusuf Çekiç'in ardından kaleci Süleyman Kasap ve ön libero Emre Hasan Balcı ile yollarını ayırma kararı aldı.
Batman Petrolspor'dan transfer edilen ve ilk yarıda 15 karşılaşmada siyah beyazlı takımın kalesini koruyan Süleyman, yediği hatalı goller nedeniyle taraftarın tepkisini çekmişti. Büyükşehir Belediye Erzurumspor'dan kadroya dahil edilen Emre, 17 müsabakada forma giyerken 1 kez rakip fileleri sarstı.
Siyah beyazlılar, kaleci Süleyman'ın yerine Sivas Belediyespor'dan file bekçisi Serkan Demirol'la sezon sonuna kadar anlaştı. Ön protokol imzalayan Serkan'ın lisansı transfer yasağı kaldırıldıktan sonra ara transfer döneminin başlayacağı 4 Ocak'ta çıkarılacak. Kocaelispor'da profesyonel olan 27 yaşındaki Serkan, Kocaeli Birlikspor, Diyarbekirspor ve Sivasspor'da da oynadı. Serkan, ilk devrede sadece kupada Bucaspor'a karşı görev aldı.

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