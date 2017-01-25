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Altay'da Ulaş gözden düştü

SPOR Toto 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta zirve mücadelesi veren Altay'da altyapı patentli stoper Ulaş, son 2 maçta kadroda yer bulamadı. Ligin ilk yarısında 11 karşılaşmada görev alan genç savunmacı, ikinci devrede Anagold 24Erzincanspor deplasmanının...

Altay'da Ulaş gözden düştü
SPOR Toto 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta zirve mücadelesi veren Altay'da altyapı patentli stoper Ulaş, son 2 maçta kadroda yer bulamadı. Ligin ilk yarısında 11 karşılaşmada görev alan genç savunmacı, ikinci devrede Anagold 24Erzincanspor deplasmanının ardından İzmir'deki Gölcükspor randevusunda da 18'e alınmadı. Siyah beyazlıların geçen sezon vitrine çıkardığı 19 yaşındaki defans oyuncusunun yerine yeni transfer Murat Türkkan, ilk 11'e monte edildi.
Ulaş'ı kadroya dahil etmeyen teknik direktör Cüneyt Biçer, ilk yarıda şans verdiği diğer stoper Hayrullah'ı da son 2 haftada kulübede oturttu. Biçer, savunmanın ortasında Murat-Erhan ikilisini tercih etti. Altay'da cezası sona eren İbrahim Akın'ın hafta sonu Tekirdağspor deplasmanında kadroya alınması bekleniyor. İzmir ekibinde sarı kart cezalısı sağ bek Necdet dışında eksik yok. Necdet'in yokluğunda yeni transfer Mustafa Murat, ilk kez Altay forması giyecek.

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