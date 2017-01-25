Altay'da Ulaş gözden düştü

Ulaş'ı kadroya dahil etmeyen teknik direktör Cüneyt Biçer, ilk yarıda şans verdiği diğer stoper Hayrullah'ı da son 2 haftada kulübede oturttu. Biçer, savunmanın ortasında Murat-Erhan ikilisini tercih etti. Altay'da cezası sona eren İbrahim Akın'ın hafta sonu Tekirdağspor deplasmanında kadroya alınması bekleniyor. İzmir ekibinde sarı kart cezalısı sağ bek Necdet dışında eksik yok. Necdet'in yokluğunda yeni transfer Mustafa Murat, ilk kez Altay forması giyecek.
Ulaş'ı kadroya dahil etmeyen teknik direktör Cüneyt Biçer, ilk yarıda şans verdiği diğer stoper Hayrullah'ı da son 2 haftada kulübede oturttu. Biçer, savunmanın ortasında Murat-Erhan ikilisini tercih etti. Altay'da cezası sona eren İbrahim Akın'ın hafta sonu Tekirdağspor deplasmanında kadroya alınması bekleniyor. İzmir ekibinde sarı kart cezalısı sağ bek Necdet dışında eksik yok. Necdet'in yokluğunda yeni transfer Mustafa Murat, ilk kez Altay forması giyecek.