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Altay'da Tözge unutulmadı

İZMİR, () Altay'ın sembol isimlerinden Erdoğan Tözge ölümünün 1'inci yılında kabri başında anıldı.  Geçen yıl geçirdiği ameliyat sonrası hayata gözlerini yuman kulübün Yüksek Divan Kurulu Başkanı Erdoğan Tözge'yi Işıkkent...

Altay'da Tözge unutulmadı


İZMİR, ()

Altay'ın sembol isimlerinden Erdoğan Tözge ölümünün 1'inci yılında kabri başında anıldı. 
Geçen yıl geçirdiği ameliyat sonrası hayata gözlerini yuman kulübün Yüksek Divan Kurulu Başkanı Erdoğan Tözge'yi Işıkkent Mezarlığı'nda bulunan kabri başında Başkan Özgür Ekmekçioğlu, Asbaşkan Sabri Sevenoğlu, Yüksek Divan Kurulu Başkanı Ahmet Taşpınar, Altay Sosyal Yardımlaşma Derneği üyeleri, Altay 1914 Taraftarlar Derneği üyeleri, ailesi ve camianın önde gelen isimleri andı. Duayen gazeteci Sancar Maruflu, törende Tözge'nin spor ve iş adamı kimliğinden öte her anlamda İzmir'i temsil eden büyük bir hayırsever olduğunu söyleyerek, "Tözge, İzmir'in sembol yapılarına imza atan bir mimar, hayırsever bir iş adamı ve en önemlisi sadece Altay için değil, tüm kent sporu için büyük bir kılavuzdu" dedi. 
Anma töreni öncesi Tözge'nin mezar taşına Altay forması ve geçtiğimiz sezon kazanılan kupayı koyan Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu ise Tözge'nin tecrübeleriyle kendilerine her zaman ışık tuttuğunu belirtti. Ekmekçioğlu, "Birlikte çalışma şerefine ulaştığımız Erdoğan Tözge, yani Erdoğan amcamız bizler için büyük bir rehberdi. Onun fikirleri ve nasihatleri gelecek süreçte bize daima ışık olacak" şeklinde konuştu. 
Özellikle önceki sezon İstanbul'daki Kartalspor maçında Erdoğan Tözge ile duygusal bir gün yaşadıklarını ifade eden Ekmekçioğlu, "Gol olduktan sonra elimden tutarak bana destek vermişti. Çok iyi bir Altaylıydı. Kulübünü çok seviyordu. Çok emeği geçti. Umarım biz de onun gibi iyi bir Altaylı olabiliriz" dedi. 
Törende Tözge'nin oğlu Galip Tözge de duygusal anlar yaşadı.

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