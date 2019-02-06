Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Makron'a 'Ermeni günü' tepkisi
Makron'a 'Ermeni günü' tepkisi
PİYASALAR – Dolar 5.20, euro 5.93 ve sterlin 6.74 lirada
Dolar 5.20, euro 5.93 ve...
"Faiz kararı öncesi Fed'in netliğe gereksinimi var"
"Faiz kararı öncesi Fed'in netliğe...
Ünlü siyasetçi Yaşar Okuyan CHP'ye katıldı
Ünlü siyasetçi Yaşar Okuyan CHP'ye...

Altay'da Töraydın sabır istedi

İZMİR, () SPOR Toto 1. Lig'de pazar günü deplasmanda oynayacağı Adanaspor maçına odaklanan Altay'da Sportif Direktör Özden Töraydın, taraftarlardan sabır istedi. Geçen hafta göreve gelen teknik direktör Sait Karafırtınalar'ın takımı...

Altay'da Töraydın sabır istedi

İZMİR, ()

SPOR Toto 1. Lig'de pazar günü deplasmanda oynayacağı Adanaspor maçına odaklanan Altay'da Sportif Direktör Özden Töraydın, taraftarlardan sabır istedi. Geçen hafta göreve gelen teknik direktör Sait Karafırtınalar'ın takımı zamanla daha iyi tanıyacağını ifade eden Özden Töraydın, "Son 3 maçta 5 puan topladık. Adanaspor deplasmanında galibiyet arayacağız. Takımımız iç sahada stresli, deplasmanlarda daha rahat oynuyor. Taraftarımızdan daha sabırlı olmalarını istiyoruz" diye konuştu.
Oyuncuların desteğe ihtiyacı olduğunu ifade eden Özden Töraydın, "İstanbulspor maçında tribün desteğimiz iyiydi ancak bireysel tepkiler de vardı. Biz son 2 sezonda tribünde yakalanan sinerji sayesinde iki lig atladık. Tribünde sinerji yakalamadığımız sürece hiçbir şeyi başaramayız. Taraftarlar takıma güvenecekler, destek olacaklar. O zaman galibiyetler başlayacak. Biz istediğimiz kadar antrenan yapalım, kimi transfer edersek edelim önemli olan sinerji. Oyuncunun ayakları geri gitmemeli, istekli olmalı" dedi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328