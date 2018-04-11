Altay'da Töraydın'ın büyük heyecanı

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, ()

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Karşıyaka derbisini kaybetmesine rağmen şampiyonluk şansını sürdüren 3'üncü sıradaki Altay'da teknik direktörlük görevine getirilen Özden Töraydın, bu hafta Bugsaşspor deplasmanında ilk profesyonel deneyimini yaşayacak.

Celal Bayar Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu mezunu olan Özden Töraydın, daha önce Kınık Belediyespor, Balçova Belediyespor, İzmir Deniz FK ve Torbalıspor'da amatör statüde teknik adamlık yaptı. Siyah-beyazlı kulüpte 3 yıldır sportif direktörlük görevini üstlenen Töraydın, profesyonel kariyerine 104 yaşındaki Altay'da adım atmış olacak.

Başkan Özgür Ekmekçioğlu'nun tam yetkiyle donattığı Özden Töraydın, İzmir temsilcisinde yapılan transferler ve teknik adam seçimlerinin yanı sıra kulüpteki gelir-gider dengesini de yakından takip ediyor. Direkt şampiyonluk hedefindeki Altay'ı kalan haftalarda en kötü ihtimalle Play-Off'tan Spor Toto 1'inci Lig'e taşımak isteyen Töraydın, oyuncuları yakından tanımanın avantajıyla saha kenarında ekibini yönetecek. Takımda futbolcular tarafından da sevilen bir isim olan Özden Töraydın, öğrencilerini motive etmek için perşembe gününe kadar antrenmanları basına kapattı.

MEHMET ERDOĞAN'A VEFA GECESİ

Altay Sosyal Dayanışma Derneği (ASDD) kulübe hizmet etmiş kişiler için gerçekleştirdiği vefa gecelerinin dördüncüsünü eski başkanlardan Mehmet Erdoğan için düzenledi. Küçük Kulüp'te gerçekleşen geceye başkan Özgür Ekmekçioğlu ve eski başkan Cihangir Marmara da katıldı. ASDD'ye teşekkür eden Mehmet Erdoğan, "Yaşarken bu değeri görmek çok farklı. Önümüzdeki sene Altay'ı yapımı süren Alsancak Stadı'nda izlemek istiyorum. Altay'ı yeniden Süper Lig'de görmeden bu dünyadan göç etmek bana haram" dedi.

Karşıyaka mağlubiyeti nedeniyle keyifsiz olduğunu ancak Mehmet Erdoğan'a olan sevgi ve saygısı nedeniyle geceye katıldığını ifade eden başkan Ekmekçioğlu, "Altay sevgisi konusunda Mehmet başkanımıza imreniyorum. Çok büyük bir Altaylı. Onu her zaman yanımızda görmek istiyorum" diye konuştu.

ASDD Başkanı Aybars Akoğlu ise, "Mehmet Erdoğan çok ağır bir tedavi gördüğü dönemde bile Altay kongresine katılarak kulübüne ne kadar bağlı olduğunu göstermişti" ifadelerini kullandı.

Öte yandan düzenlenen gecede Altay Marşı hep bir ağızdan söylendi.

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