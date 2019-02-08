Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
ABD’li Kongre Üyesi: Okyanuslar üzerinden hızlı tren yapalım, uçakları bırakalım
ABD Kongre üyesinden dünyayı sallayacak...
Abdullah Gül: Popülizm en çok demokrasinin temel niteliklerini hedef alıyor
Popülizm en çok demokrasinin temel...
Makron'a 'Ermeni günü' tepkisi
Makron'a 'Ermeni günü' tepkisi
PİYASALAR – Dolar 5.20, euro 5.93 ve sterlin 6.74 lirada
Dolar 5.20, euro 5.93 ve...

Altay'da Tavares ilk 11'e dönüyor

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, () SPOR Toto 1. Lig'de pazar günü deplasmanda Adanaspor'la karşılaşacak Altay'da Portekizli orta saha oyuncusu Helder Tavares'in ilk 11'de forma giymesi bekleniyor. Geçen hafta iç sahada oynanan İstanbulspor maçında...

Altay'da Tavares ilk 11'e dönüyor

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, ()

SPOR Toto 1. Lig'de pazar günü deplasmanda Adanaspor'la karşılaşacak Altay'da Portekizli orta saha oyuncusu Helder Tavares'in ilk 11'de forma giymesi bekleniyor. Geçen hafta iç sahada oynanan İstanbulspor maçında yedek soyunan ve forma şansı bulamayan tecrübeli oyuncu, kırmızı kart cezalısı Belaruslu Anton Putsila'nın yokluğunda orta sahada görev alacak. Devre arasında Portekiz ekibi Tondela'dan transfer edilen Tavares, ikinci yarının ilk 2 haftasında Ümraniyespor (D) ve Afjet Afyonspor'a karşı 90'ar dakika sahada kaldı. 
Teknik direktör Sait Karafırtınalar'ın geçen hafta yanında oturttuğu 29 yaşındaki öğrencisini bu kez ilk 11'de oynatacağı öğrenildi. Altay'da sarı kart cezalısı Sinan ve tedavisi süren Oğuz Han kadroda yer almayacak. Cezası biten Portekizli santrfor Marco Paixao ilk 11'deki yerini alacak.
Öte yandan Altay'ın 1. Lig'de küme düştüğü 2010-11 sezonunda siyah-beyazlı takımı çalıştıran Teknik Direktör Coşkun Demirbakan, bu kez Adanaspor'un başında yer alarak eski takımına rakip olacak.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328