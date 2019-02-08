Altay'da Tavares ilk 11'e dönüyor

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, ()

SPOR Toto 1. Lig'de pazar günü deplasmanda Adanaspor'la karşılaşacak Altay'da Portekizli orta saha oyuncusu Helder Tavares'in ilk 11'de forma giymesi bekleniyor. Geçen hafta iç sahada oynanan İstanbulspor maçında yedek soyunan ve forma şansı bulamayan tecrübeli oyuncu, kırmızı kart cezalısı Belaruslu Anton Putsila'nın yokluğunda orta sahada görev alacak. Devre arasında Portekiz ekibi Tondela'dan transfer edilen Tavares, ikinci yarının ilk 2 haftasında Ümraniyespor (D) ve Afjet Afyonspor'a karşı 90'ar dakika sahada kaldı.

Teknik direktör Sait Karafırtınalar'ın geçen hafta yanında oturttuğu 29 yaşındaki öğrencisini bu kez ilk 11'de oynatacağı öğrenildi. Altay'da sarı kart cezalısı Sinan ve tedavisi süren Oğuz Han kadroda yer almayacak. Cezası biten Portekizli santrfor Marco Paixao ilk 11'deki yerini alacak.

Öte yandan Altay'ın 1. Lig'de küme düştüğü 2010-11 sezonunda siyah-beyazlı takımı çalıştıran Teknik Direktör Coşkun Demirbakan, bu kez Adanaspor'un başında yer alarak eski takımına rakip olacak.