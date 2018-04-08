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Altay'da Taşdemir görevi bıraktı

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, () TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta bugün oynanan İzmir derbisinde düşme hattındaki Karşıyaka'ya 2-1 yenilerek şampiyonluk yarışında yara alan Altay'da teknik direktör İsmet Taşdemir istifa etti. Siyah-beyazlı...

Altay'da Taşdemir görevi bıraktı

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, ()

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta bugün oynanan İzmir derbisinde düşme hattındaki Karşıyaka'ya 2-1 yenilerek şampiyonluk yarışında yara alan Altay'da teknik direktör İsmet Taşdemir istifa etti.
Siyah-beyazlı takımın 1-0 öne geçtiği derbiden 2-1'lik mağlubiyetle ayrılması üzerine taraftarlar tarafından istifaya davet edilen İsmet Taşdemir, derbi sonrası Sportif Direktör Özden Töraydın'la bir araya geldi.
Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde gerçekleşen toplantıda teknik patron İsmet Taşdemir görevi bıraktığını belirterek istifasını sundu. Yönetimin yarın yapılacak toplantıda Taşdemir'in istifa talebini değerlendireceği öğrenildi. Bu sezon Cüneyt Biçer'in ardından göreve gelen teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde Altay 15 maçta 4 mağlubiyet, 4 beraberlik, 7 galibiyet aldı.

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