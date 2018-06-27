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Altay'da son gözde Aganovic 

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, () SPOR Toto 1. Lig ekiplerinden Altay'da son olarak Gazişehir Gaziantep'ten sağ bek Yasin Palaz ve Bulgaristan ekibi PFC Beroe'den Portekizli sağ kanat Pedro Eugenio ile 2'şer yıllık sözleşme imzalayan yönetim...

Altay'da son gözde Aganovic 

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, ()

SPOR Toto 1. Lig ekiplerinden Altay'da son olarak Gazişehir Gaziantep'ten sağ bek Yasin Palaz ve Bulgaristan ekibi PFC Beroe'den Portekizli sağ kanat Pedro Eugenio ile 2'şer yıllık sözleşme imzalayan yönetim şimdi de gözünü Hırvat orta saha oyuncusu Adnan Aganovic'e çevirdi. Geçen sezon Yunanistan Süper Lig ekibi AE Larissa'da forma giyen 30 yaşındaki futbolcunun İzmir'e davet edildiği ve önümüzdeki günlerde siyah-beyazlı takıma katılacağı öğrenildi.
Dubrovnik'te futbola başlayan Aganovic, ülkesinde HNK Trogir, Medimurje, Varazdin, Istra, Slovenya'da Koper, Romanya'da Braşov, Viitorul Constanta ve Steaua Bükreş, Güney Kıbrıs'ta AEL Limassol formaları giydi. Adnan Aganovic, Steaua Bükreş ile UEFA Şampiyonlar Ligi deneyimi yaşadı. Bulgar stoper Ivanov, Hollandalı Kappel, Portekizli Pedro'ya imza attırıp Portekizli Paixao'yu İzmir'e getiren Altay, Aganovic'in de işini bitirmey hazırlanıyor.
 

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