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Altay'da Sinan topun ağzında

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, () SPOR Toto 1. Lig'de evinde Eskişehirspor'la oynadığı prestij maçını 2-1 kazanarak moral bulan Altay'da sağ kanat Sinan Özkan, dün ezeli rakip Göztepe'nin maçına gidince takımdan gönderilecekler listesinde...

Altay'da Sinan topun ağzında

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, ()

SPOR Toto 1. Lig'de evinde Eskişehirspor'la oynadığı prestij maçını 2-1 kazanarak moral bulan Altay'da sağ kanat Sinan Özkan, dün ezeli rakip Göztepe'nin maçına gidince takımdan gönderilecekler listesinde ilk sırayı aldı. Eskişehirspor müsabakasında kadroya alınmayan Sinan, dün 2016-17 sezonunda Süper Lig'e çıkma sevinci yaşadığı eski takımı Göztepe'nin evinde Antalyaspor'u 4-1 mağlup ettiği maçı tribünden izledi. Altaylı futbolcunun maçta oğluna ve kızına Göztepe forması giydirmesi taraftarların tepkisini çekti. 
Yönetimin Sinan Özkan'la bu konu hakkında bir görüşme yapacağı, 33 yaşındaki oyuncunun bitime 2 hafta kala kadro dışı kalabileceği öğrenildi. Devre arasında Afjet Afyonspor'dan transfer edilen ve siyah-beyazlı formayla yalnızca 5 maçta görev alan gurbetçi futbolcunun sözleşmesi 31 Mayıs'ta sona erecek. Sinan'la sözleşme yenilemeyi düşünmeyen Altay yönetimi, tecrübeli oyuncunun son hareketiyle ipleri tamamen koparma aşamasına geldi.

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