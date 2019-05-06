Altay'da Sinan topun ağzında

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, ()

SPOR Toto 1. Lig'de evinde Eskişehirspor'la oynadığı prestij maçını 2-1 kazanarak moral bulan Altay'da sağ kanat Sinan Özkan, dün ezeli rakip Göztepe'nin maçına gidince takımdan gönderilecekler listesinde ilk sırayı aldı. Eskişehirspor müsabakasında kadroya alınmayan Sinan, dün 2016-17 sezonunda Süper Lig'e çıkma sevinci yaşadığı eski takımı Göztepe'nin evinde Antalyaspor'u 4-1 mağlup ettiği maçı tribünden izledi. Altaylı futbolcunun maçta oğluna ve kızına Göztepe forması giydirmesi taraftarların tepkisini çekti.

Yönetimin Sinan Özkan'la bu konu hakkında bir görüşme yapacağı, 33 yaşındaki oyuncunun bitime 2 hafta kala kadro dışı kalabileceği öğrenildi. Devre arasında Afjet Afyonspor'dan transfer edilen ve siyah-beyazlı formayla yalnızca 5 maçta görev alan gurbetçi futbolcunun sözleşmesi 31 Mayıs'ta sona erecek. Sinan'la sözleşme yenilemeyi düşünmeyen Altay yönetimi, tecrübeli oyuncunun son hareketiyle ipleri tamamen koparma aşamasına geldi.