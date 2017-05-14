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Altay'da sevinç gözyaşları

Mustafa KÖPRÜLÜ / ANTALYA, ()- SPOR Toto 3. Lig 1. Grup'ta Antalya'da oynanan Play-Off finalinde Kocaelispor'u penaltı atışları sonucunda 6-5 mağlup ederek 2. Lig'e yükselen Altay'da futbolcular sevinç gözyaşlarını tutamadı. Son penaltıyı...

Altay'da sevinç gözyaşları

Mustafa KÖPRÜLÜ / ANTALYA, ()-

SPOR Toto 3. Lig 1. Grup'ta Antalya'da oynanan Play-Off finalinde Kocaelispor'u penaltı atışları sonucunda 6-5 mağlup ederek 2. Lig'e yükselen Altay'da futbolcular sevinç gözyaşlarını tutamadı. Son penaltıyı gole çevirerek siyah-beyazlı ekibe 2. Lig'in kapılarını açan İbrahim Akın başta olmak üzere Murat Uluç, Furkan, Emre gibi isimler şampiyonluk kupasını gözyaşlarıyla ıslattılar. 15 yıl sonra gelen şampiyonluğu büyük bir coşkuyla kutlayan oyuncular sahaya inen Başkan Özgür Ekmekçioğlu'nu havaya atarak sevinçlerine ortak ederken, tribünler, "Büyük başkan" diye tempo tuttu. 

Altay'da uzatmalarda penaltı kaçıran Murat Uluç, seri penaltılarda attığı golün ardından büyük sevinç yaşarken, galibiyet sonrası Teknik Direktör Cüneyt Biçer'e, "Atacağımı söylemiştim" diyerek kendine olan güvenini gösterdi. Cüneyt Biçer, Kocaeli zaferi sonrası yumruklarını sıkarak, "Biz kazanacağız, biz kazanacağız" sözleriyle tribünleri selamladı. Yönetim futbolcular için şampiyonluk primini 750 bin TL olarak belirledi. Bugün kutlamalarını Antalya'da yapacak Altay, yarın İzmir'e dönecek. Siyah-beyazlı ekip üstü açık otobüsle Alsancak'ta şampiyonluk turu atacak. 


 

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