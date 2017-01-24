Altay'da Serkan sevinci

İlk yarıda takım arkadaşı Erhan'la hava topunda çarpışarak sakatlanan ve ikinci devrede yerini genç eldiven Aydın'a bırakan deneyimli file bekçisinin sağ dizinde hafif incinme tespit edildi. Ağrıları azalan Serkan'ın, Tekirdağspor deplasmanına yetişmesi bekleniyor.
Altay'da sarı kart cezalısı durumuna düşen sağ bek Necdet'in yokluğunda ara transfer döneminde Denizli Büyükşehir Belediyespor'dan kadroya dahil edilen Mustafa görev alacak.
Sol kanat oyuncusu İbrahim Akın'ın cezasının sona erdiği Altay'da geçen hafta takımla çalışmalara başlayan ancak kadroya alınmayan sol kanat Furkan konusunda kararı teknik direktör Cüneyt Biçer verecek. Siyah beyazlılar, ligin ilk yarısında evinde Tekirdağspor'la evinde 1-1 berabere kalmıştı.
TOUNAY KAPTAN OLDU
İZMİR Adliyesi'ne 5 Ocak'ta gerçekleştirilen terör saldırısında felaketi önleyerek şehit düşen Kahraman Polis Fethi Sekin'in Altay U11 takımında forma giyen oğlu Burak Tolunay Sekin, kaptanlık pazu bandını taktı. Kuşadası'nda 22 takımın katılımıyla düzenlenen Sömestr Kupası'nda Altay ile Beşiktaş arasında oynanan açılış maçında forma giyen 11 yaşındaki futbolcu, mücadeleci futboluyla alkış topladı.
Öte yandan Altay, 26-29 Ocak'ta Kuşadası'nda Türkiye genelindeki 8000'e yakın futbol okulu öğrencisinin yer alacağı Sömestr Elit Cup'ı düzenleyecek.
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