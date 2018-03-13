Altay'da Sakaryaspor mesaisi

İZMİR, ()

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta şampiyon olmayı hedefleyen ve 50 puanla lider konumda bulunan Altay'da gözler pazar günü deplasmanda oynanacak kritik Sakaryaspor maçına çevrildi.

Fethiyespor (D) ve SBS İnşaat Kırklarelispor beraberliklerine rağmen zirvedeki yerini koruyah siyah-beyazlılar, Sakarya randevusuna 3 puan parolasıyla hazırlanıyor. Son olarak Nazilli Belediyespor'a deplasmanda 3-0 mağlup olan 6'ncı sıradaki 44 puanlı Sakarya ekibinin direkt şampiyonluk için son şanslarını oynadığını dile getiren teknik direktör İsmet Taşdemir, "Bize de yenilirlerse liderlik ümitleri bitecek ve Play-Off için oynayacaklar. Ancak rakibin durumu bizi ilgilendirmiyor. Kalan 8 maçımızı da kazanarak şampiyon olmak istiyoruz" dedi.

Öte yandan Siyah-beyazlılarda stoper İbrahim Öztürk'ün cezası sona erdi.