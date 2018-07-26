Altay'da sağlık testleri yapıldı

İZMİR, ()

SPOR Toto 1. Lig ekiplerinden Altay'da oyuncular ve teknik heyet sağlık kontrolünden geçti.

Siyah-beyazlı ekipte oyuncuların sağlık durumlarının iyi olması kurmayların yüzünü güldürdü. İzmir'de özel bir hastanede oyunculara efor testi, dahiliye, genel cerrahi, akciğer, kardiyoloji, ortopedi ve EKG kontrolleri yapıldı. Yapılan testlerde herhangi bir soruna raslanmazken, futbolcuların yarın Yo-Yo testinden geçeceği açıklandı.

Erzurum ve Afyonkarahisar kampalarının ardındın hazırlıklarını kendi tesislerinde sürdüren Altay, hafta sonu izin yapıp çalışmalarına pazartesi günü devam edecek. Futbolcularla birlikte sağlık kontrolünden geçen teknik direktör Alper Avcı hedefledikleri form düzeyine yaklaştıklarını, 3 Ağustos'ta Folkart TSYD Ege Kupası'nda Balıkesirspor'la oynayacakları hazırlık maçının zorlu lig maratonu öncesi kendileri için iyi bir prova olacağını söyledi.

