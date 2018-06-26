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Altay'da Pedro sesleri

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, () Spor Toto 1'inci Lig'de mücadele edeceği yeni sezon öncesi yaptığı transferlerle dikkat çeken Altay, Portekizli sağ kanat Pedro Eugenio'nın da peşine düştü.  Geçen sezon Bulgaristan ekibi PFC Beroe'de...

Altay'da Pedro sesleri

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, ()

Spor Toto 1'inci Lig'de mücadele edeceği yeni sezon öncesi yaptığı transferlerle dikkat çeken Altay, Portekizli sağ kanat Pedro Eugenio'nın da peşine düştü. 
Geçen sezon Bulgaristan ekibi PFC Beroe'de forma giyen 28 yaşındaki kanat oyuncusu 31 maçta 16 gol attı, 6 da asist yaptı. Benfica altyapısında yetişen ve daha önce Portekiz U17 ve U18 Milli Takımı formasını terleten Pedro ülkesinde Messinense, Louletano, Farense takımlarında Bulgaristan'da ise Haskovo, Cherno More Varna ve Vereya Stara Zagora kulüplerinde görev aldı. 
PAİXAO İZMİR'DE
Altay, listesindeki Portekizli golcü Marco Paixao'yu İzmir'e getirdi. Eşiyle kenti gezen Paixao'nun sağlık kontrolünün ardından resmi sözleşme imzalaması bekleniyor. Son olarak Polonya ekibi Lechia Gdansk'ta forma giyen 33 yaşındaki Marco Paixao, geçen sezon 28 maçta 16 kez rakip fileleri sarstı. Portekizli santrfor önceki sezon ise 34 müsabakada 18 gol kaydetti. Porto altyapısında yetişen ve İspanya'da bir süre futbol oynayan Paixao, profesyonel kariyerine İskoçya ekibi Hamilton'da başladı. İran'da Naft Tahran, Güney Kıbrıs'ta Ethnikos Ahnas, Polonya'da Slask Wroclaw, Çekya'da Sparta Prag formalarını giyen 1.85 boyundaki tecrübeli forvet kanatlarda da görev alabiliyor. 
 

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