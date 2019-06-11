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Altay'da Paixao el yaktı

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, () -  SPOR Toto 1'inci Lig'de geçen sezon Altay formasıyla 29 gol atarak rekorlara imza atan Portekizli Marco Paixao'yu transfer etmek isteyen kulüplerin 1.1 milyon Euro'yu gözden çıkarması gerektiği öğrenildi....

Altay'da Paixao el yaktı

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, () - 
SPOR Toto 1'inci Lig'de geçen sezon Altay formasıyla 29 gol atarak rekorlara imza atan Portekizli Marco Paixao'yu transfer etmek isteyen kulüplerin 1.1 milyon Euro'yu gözden çıkarması gerektiği öğrenildi. Paixao'nun yeni sezon öncesi Altay'dan yıllık ücret olarak 600 bin Euro talep ettiği öğrenilirken, siyah-beyazlı kulüp ise sözleşmesi devam eden usta golcünün bonservis ücretini 500 bin Euro olarak belirledi. Paixao'yu transfer etmek isteyen kulüplerin kesenin ağzını açması gerektiği ifade edildi. 
Portekizli yıldızın İzmir ekibinde kalıp kalmayacağı ilerleyen süreçte netlik kazanacak. Paixao, geçen sezon net 220 bin Euro yıllık ücretle anlaştığı Altay'dan önce 15, sonra 20 ve son olarak 25 golün üzerine çıkması nedeniyle bonuslarla 270 bin Euro kazandı. 34 yaşındaki deneyimli santrforla son olarak Süper Lig'den Kasımpaşa ve 1'inci Lig'den Adana Demirspor'un ilgilendiği, ayrıca Suudi Arabistan'dan 2 kulübün, Belçika'dan ise 1 takımın da Paixao'yu istediği gelen haberler arasında.

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