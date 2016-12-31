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Altay'da Orhan ayrıldı

SPOR Toto 3'üncü Lig 1'inci Grup ekiplerinden Altay'da devre arasında takımdan ayrılan 7'nci isim ön libero Orhan Ağsay oldu. Siyah beyazlıların 2'nci Lig'den düştüğü 2014-15 sezonunda Akhisar Belediyespor'dan transfer edilerek profesyonel...

Altay'da Orhan ayrıldı
SPOR Toto 3'üncü Lig 1'inci Grup ekiplerinden Altay'da devre arasında takımdan ayrılan 7'nci isim ön libero Orhan Ağsay oldu.
Siyah beyazlıların 2'nci Lig'den düştüğü 2014-15 sezonunda Akhisar Belediyespor'dan transfer edilerek profesyonel yapılan 22 yaşındaki futbolcu, geçen sezon 3'üncü Lig'de 32 lig maçında görev aldı. Bu yılın ilk yarısında ligde 4 defa şans bulan Orhan, 1 kez de kupada oynadı.
Genç futbolcu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "3 yıl formasını terlettiğim Büyük Altay'dan ayrılıyorum. Yanlışım olduysa özür diliyorum. Hepiniz hakkınızı helal edin, benden helal olsun" dedi.
Altay'da Fatih, Gökhan, Süleyman, Yusuf'un sözleşmeleri feshedilirken, ayrılmak isteyen Serhat ve Orhun da gidecek isimler arasında. Ön libero Emre de kadro dışı bırakıldı.

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