Altay'da önce İbrahim Akın'la görüşecek

SPOR Toto 2'nci Lig'in yeni ekibi Altay'da teknik direktör Cüneyt Biçer'le yola devam etme kararı alan yönetim, iç transferde ilk görüşmeyi İbrahim Akın'la yapacak.Sportif Direktör Özden Töraydın, deneyimli futbolcuyla yarın Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde bir araya geleceklerini açıkladı, "İbrahim'in takımda kalmasını istiyoruz. Geçen sezon transferin son gününde yuvaya dönerek boş mukavele imzalamıştı. Oturup konuşacağız, kendisini ikna etmeye çalışacağız. Bizimle yola devam etmesini isteyeceğiz" dedi.Sezon boyunca yeterli forma şansını bulamayan İbrahim Akın, özellikle play off'ta Çorum Belediyespor'la İzmir'de oynanan ve 4-1'lik zaferle sonuçlanan yarı final rövanşında ve Altay'ın penaltılarla zafere ulaştığı Antalya'daki Kocaelispor finalinde gösterdiği performansla İzmir ekibinin kupayı kazanmasında büyük rol oynadı.Tecrübeli kramponun takıma sezon boyunca büyük katkı verdiğini anlatan Öder Töraydın, "İbrahim oynamadığı zamanlarda da takıma faydalı oldu. Karakteriyle her zaman örnek bir futbolcu" diye konuştu. Sportif Direktör Töraydın, hafta içinde iç transfer görüşmelerini tamamlamayı hedefledeklerini söyledi.Siyah beyazlı ekipte İbrahim Akın'ın yanı sıra ön libero Emre, stoperler Erhan, Ulaş, Hayrullah ve Murat Türkkan, orta saha oyuncuları Halil Yılmaz, Ferdi, sağ bekler Necdet ve Mustafa ile kaleci Serkan'ın sözleşmeleri 31 Mayıs'ta sona erecek. Transfer yasağı bulunan Altay, iskelet kadroyu koruyup daha sonra transfer yasağını kaldırarak nokta takviyeler yapmayı planlıyor. Altay, 2'nci Lig'de de hedefe oynayacak bir ekiple yola çıkmak istiyor. Altay'da Halil Karataş, Hasan, Abdülkadir, Yiğit, Hüsamettin, Furkan, Kadir, Muhammed Emel, Muhammet Sait, Murat Uluç ve Yolcu'nun mukaveleleri devam ediyor.

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