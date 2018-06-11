Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Ankara'da camiye yıldırım düştü
Ankara'da camiye yıldırım düştü
Şırnak'ta çatışma: 1 polis şehit, 1 asker yaralı
Şırnak'ta çatışma: 1 polis şehit,...
Oruçta görülen 'Başağrısı'nın nedenleri...
Oruçta görülen 'Başağrısı'nın nedenleri...
BAU'da uluslararası mezuniyet kutlaması
BAU'da uluslararası mezuniyet kutlaması

Altay'da Okay heyecanı

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, () Trabzonspor ve A Milli Takım'da gösterdiği performansla transfer piyasasının en konuşulan isimlerinden biri haline gelen Okay Yokuşlu'nun La Liga'nın Celta Vigo ekibi ile anlaştığı yönünde çıkan haberler,...

Altay'da Okay heyecanı

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, ()

Trabzonspor ve A Milli Takım'da gösterdiği performansla transfer piyasasının en konuşulan isimlerinden biri haline gelen Okay Yokuşlu'nun La Liga'nın Celta Vigo ekibi ile anlaştığı yönünde çıkan haberler, yıldız futbolcuyu yetiştiren Altay'ı da heyecanlandırdı. Yurtdışına transfer olmaya hazırlanan Okay'ın sözleşmesinde, "7.5 milyon Euro'ya serbest kalır" maddesi yer aldığı öğrenilirken FIFA'nın, "Dayanışma Mekanizması" talimatına göre yetiştirici kulüp konumundaki Altay da bu bonservis ücretinden payını alacak. Futbola başladığı siyah-beyazlı kulüpten 2011 yılında Kayserispor'a transfer olan Okay Yokuşlu'nun bonservisinden 12-23 yaşları arasında yetişmesine katkıda bulunan kulüpler pay kazanacak. 
FIFA, bir futbolcunun yurtdışı transferlerinde yüzde 5'lik payı yetiştirici kulüplere bölüştürüyor. 24 yaşındaki Okay, 12-17 yaşları arasında Altay'da, 17-21 yaşları arasında Kayserispor'da, 21-23 yaşları arasında ise Trabzonspor'da forma giydi. Yapılan yaş hesaplarına göre Altay, transfer gerçekleşirse 7.5 milyon Euro'dan yüzde 1.5 pay alarak kasasına 112 bin 500 Euro koyacak. Mali sıkıntılar nedeniyle transferde sessiz kalan İzmir ekibi böylece yaklaşık 600 bin TL kazanmış olacak. Altay'da henüz 16 yaşında Spor Toto 1'inci Lig'de ilk profesyonel maçına çıkan Okay, 17 yaşında 2 milyon 300 bin TL bonservis ücretiyle Kayserispor'a gitmişti. Yetenekli futbolcu ilk kez 2015'te A Milli Takım'da görev aldı.

FOTOĞRAFLI
 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325