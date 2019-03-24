Altay'da Oğuz Han forma bekliyor 

İZMİR, ()

SPOR Toto 1. Lig'de Play-Off hesapları yapan Altay'da milli maç arası en çok Oğuz Han Aynaoğlu'na yaradı. Devre arasında Adanaspor'dan transfer edilen ancak yaşadığı sakatlıklardan dolayı siyah-beyazlı formayı sadece 2 maçta giyebilen 27 yaşındaki sağ kanadın hızla iyileştiği belirtildi. Menisküs ameliyatı olan tecrübeli futbolcunun antrenmanlara başladığı ve kalan 8 haftada takıma döneceği öğrenildi. Altay'da Ümraniyespor maçında 65 dakika, Balıkesirspor maçında ise 6 dakika sahada kalan Oğuz Han sezonun ilk yarısında Adanaspor'da da sadece 3 karşılaşmaya çıkmıştı.