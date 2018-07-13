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Altay'da Necdet sevinci

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, () Spor Toto 1. Lig ekibi Altay'da geçen sezon sol ayağı kırılan sağ bek Necdet Kaba'nın giderek iyileşmesi teknik heyet ve yönetimin yüzünü güldürüyor. Sezonun bitimine 1 hafta kala Pendikspor deplasmanında...

Altay'da Necdet sevinci

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, ()

Spor Toto 1. Lig ekibi Altay'da geçen sezon sol ayağı kırılan sağ bek Necdet Kaba'nın giderek iyileşmesi teknik heyet ve yönetimin yüzünü güldürüyor. Sezonun bitimine 1 hafta kala Pendikspor deplasmanında aldığı darbe nedeniyle sakatlanan deneyimli savunmacı, yaz döneminde bireysel olarak kuvvetlendirme idmanları yaptı. 10 günlük Erzurum kampında fizyoterapist eşliğinde çalışan Necdet, yarın başlayacak Afyonkarahisar kampında da güç depolayacak. Tecrübeli defans oyuncusunun yaklaşık 1 ay içinde takıma katılması bekleniyor. 
Necdet'in hızla iyileştiğini dile getiren Sportif Direktör Özden Töraydın, "Gazişehir Gaziantep'ten transfer ettiğimiz Yasin Palaz ve takımda kalan Mustafa'nın yanı sıra Necdet'in de iyileşmesiyle sağ bek mevkisinde forma savaşı iyice kızışacak" dedi.
Altay'ın son hafta evinde Gümüşhanespor'u 3-0 mağlup ettiği şampiyonluk maçını sedye üzerinde ayağı sargılı şekilde izleyerek takım arkadaşlarını yalnız bırakmayan Necdet, 90 dakikanın sonunda gözyaşlarını tutamamıştı. Yönetim vefa örneği göstererek oyuncunun sözleşmesini sezon bitmeden 1 yıl uzatmıştı.

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