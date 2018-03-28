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Altay'da Necdet sevinci

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, () TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'un lideri Altay'da geçen hafta iç sahada 2-0 kazanılan Silivrispor maçında, 12 hafta sonra ilk 11'e dönen sağ bek Necdet, uzun süre sonra forma şansı bulmasına rağmen performansıyla...

Altay'da Necdet sevinci

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, ()

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'un lideri Altay'da geçen hafta iç sahada 2-0 kazanılan Silivrispor maçında, 12 hafta sonra ilk 11'e dönen sağ bek Necdet, uzun süre sonra forma şansı bulmasına rağmen performansıyla alkış topladı. 
Deneyimli oyuncu sahada sergilediği futbolun yanı sıra saha dışındaki duruşuyla da siyah-beyazlıların gönlünde taht kurdu. Geçen sezon TFF 3'üncü Lig'de istikrarlı bir şekilde görev alarak kazanılan kupada pay sahibi olan, bu sezon ise formayı Mustafa'ya kaptıran savunma oyuncusu haftalarca kulübede beklemesine rağmen teknik direktör İsmet Taşdemir'e karşı tavır almayarak takım arkadaşlarını saha kenarından motive etmeye çalıştı.
Sportif direktör Özden Töraydın, "Necdet artık bizim gözümüzde canı gönülden Altaylı. Maç eksiği olmasına rağmen Silivrispor karşısında defansta kritik müdahaleler yaptı. Hücumda da iyiydi. Kim görev alırsa alsın gözümüz arkada kalmıyor ama Necdet saha kenarında olsa bile kulübeden arkadaşlarını hep motive etti. İdmanlarda çalışmayı bırakmadı. Karşılığını da Silivrispor maçında aldı" diye konuştu. 
Töraydın, "Şampiyonluğa giden takımlarda bu dakikadan sonra kimin oynayıp oynamadığı önemli değil. Kadroda olmayanların da sadece şampiyonluğa odaklanması gerekiyor. 25 futbolcumuza da güveniyoruz" yorumu yaptı.
 

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