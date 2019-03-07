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Altay'da Murat Uslu'ya tam not

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, () SPOR Toto 1. Lig'de Play-Off hedefleyen Altay'ın son olarak evinde 1-0 kazandığı Balıkesirspor Baltok maçında ilk 11'de sahaya çıkıp sezonun ikinci yarısında ilk kez forma şansı bulan sağ bek Mustafa Murat...

Altay'da Murat Uslu'ya tam not

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, ()

SPOR Toto 1. Lig'de Play-Off hedefleyen Altay'ın son olarak evinde 1-0 kazandığı Balıkesirspor Baltok maçında ilk 11'de sahaya çıkıp sezonun ikinci yarısında ilk kez forma şansı bulan sağ bek Mustafa Murat Uslu, sergilediği performansla taraftarlardan alkış topladı. İzmir ekibine 2016-17 sezonunun ikinci devresinde o zamanki adıyla Denizli Büyükşehir Belediyespor'dan transfer edilen 27 yaşındaki savunma oyuncusu siyah-beyazlı formayla üst üste iki kez kupa sevinci yaşadı. 
Altay'daki ilk yılında 3. Lig'de yarım sezonda 5 karşılaşmada oynayan, geçen sezon 2. Lig'de 21 maçta görev alan Murat, bu sezon ise 1. Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve U21 Ligi'nde 3'er kez olmak üzere toplam 9 defa forma şansı buldu. Tecrübeli futbolcunun ne zaman görev verilse iyi bir performans sergilediğini dile getiren Sportif Direktör Özden Töraydın, "Murat tam bir görev adamı. 3. Lig'den bu yana kendisinden çok memnunuz" diye konuştu.

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