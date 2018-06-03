Altay'da Murat Uluç'un veliahtı geliyor

İZMİR, ()

ALTAY'da son iki sezonda 3. Lig ve 2. Lig'de yaşanan şampiyonluklarda attığı gollerle taraftarların gönlünde taht kuran kaptan Murat Uluç, 9 yaşındaki oğlu Kaan'ı da siyah-beyazlı kulübün futbol okuluna yazdırarak, "Veliahtım geliyor" mesajı verdi.

Altay Vizyon Futbol Okulu'na kayıt olan Kaan'ı ilk antrenmanında ailesi yalnız bırakmadı. Minik yıldız adayını babası Murat Uluç'un yanı sıra annesi Deniz Uluç, 3 yaşındaki kız kardeşi Melis ve dedesi Halil Uluç saha kenarından alkışlarla destekledi.

Futbol okullarının altyapının temeli olduğunu söyleyen forvet Murat Uluç, "Bugün adeta 1991 yılına geri döndüm. Futbola babamın teşvik etmesi ile Kültürpark içindeki okulumuzda, antrenörümüz Sıddık Özaslan yönetiminde başlamıştım. O günlerde yaşadığım heyecan ve mutluluk çok büyüktü. Şimdi o duyguları oğlum Kaan yaşıyor. Umarım ileride başarılı bir futbolcu olur ve Altay'ın formasını giyer" diye konuştu.