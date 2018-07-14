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Altay'da Murat'ın 8 yıllık hasreti

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, () SPOR Toto 1. Lig'in yeni takımı Altay'ın kaptanı Murat Uluç, 8 yıl sonra bu kategoride mücadele edecek olmanın heyecanını yaşıyor. 1. Lig'de en son 2009-10 sezonunda Mersin İdmanyurdu forması giyen usta...

Altay'da Murat'ın 8 yıllık hasreti

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, ()

SPOR Toto 1. Lig'in yeni takımı Altay'ın kaptanı Murat Uluç, 8 yıl sonra bu kategoride mücadele edecek olmanın heyecanını yaşıyor.
1. Lig'de en son 2009-10 sezonunda Mersin İdmanyurdu forması giyen usta golcü, aynı ligde ayrıca 2005-06 ve 2006-07 o dönemki adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor, 2007-08'de Boluspor ve 2008-09'da Çaykur Rizespor kulüplerinde görev aldı. Murat bu takımlar içinde sadece İstanbul BŞB'de 2007'de Süper Lig'e çıkma sevinci yaşadı.
İzmir ekibinde son iki sezonda 3. Lig'de 18 gol atıp, 2. Lig'de ise 14 kez rakip fileleri sarsarak toplam 32 gol kaydeden 37 yaşındaki forvet, altyapısından yetiştiği siyah-beyazlılarda üst üste üçüncü şampiyonluğunu yaşamak istiyor. Murat Uluç'un 1. Lig kariyerinde 95 müsabakada 25 golü bulunuyor. Tecrübeli krampon yeni transferlerden Portekizli forvet Marco Paixao ile forma savaşı verecek. Murat Uluç, ilerleyen yaşına rağmen usta bir golcü olduğunu bir kez daha kanıtlamaya çalışacak.

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