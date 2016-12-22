Altay'da Muhammet unutuldu

SPOR Toto 3'üncü Lig 1'inci Grup ekiplerinden Altay'da genç milli futbolcu Muhammet Sait Özvardar, bu sezon formayı unuttu.Geçen sezon ligde 13 karşılaşmada görev alan 17 yaşındaki futbolcu, 2016-17'nin ilk yarısında sadece 2 maçta toplam 74 dakika forma giyebildi. İzmir'de 1-0'lık galibiyetle sona eren Kütahyaspor randevusunda 61'inci dakikada oyuna giren Muhammet, 2-1'lik mağlubiyetle sonuçlanan Karacabey Birlikspor deplasmanında ikinci yarıda oyuna girdi.Altay'da şimdiye kadar görev alan 4 teknik adamdan sadece Ümit Turmuş, Muhammet'e şans tanıdı. Turmuş'un yerine dümene geçen Cüneyt Biçer, son olarak Beylerbeyi deplasmanında 5 hafta sonra Muhammet'i kadroya almasına rağmen genç kramponu yanında oturttu. U19 Milli Takımı'nın deplasmanda İtalya'ya 3-1 yenildiği özel maçta ilk kez ay yıldızlı formayı taşımanın gururunu yaşayan Muhammet, U19 liginde 8 gol kaydetti.

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