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Altay'da Merter ilk 11'e dönüyor

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, () Spor Toto 1'inci Lig'de pazar günü deplasmanda Play-Off hattında yer alan Osmanlıspor'la karşılaşacak Altay'da teknik direktör Sait Karafırtınalar, ön libero Merter Yüce'ye görev vermeye hazırlanıyor.  İzmir...

Altay'da Merter ilk 11'e dönüyor

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, ()

Spor Toto 1'inci Lig'de pazar günü deplasmanda Play-Off hattında yer alan Osmanlıspor'la karşılaşacak Altay'da teknik direktör Sait Karafırtınalar, ön libero Merter Yüce'ye görev vermeye hazırlanıyor. 
İzmir ekibinde geçen hafta iç sahada oynanan Eskişehirspor maçında gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düşen Ferhat'ın yokluğunda ilk 11'de Merter forma giyecek. 
Devre arasında altyapısından yetiştiği Altay'a dönen ve en son 16 Şubat'ta İzmir'de Boluspor'la oynanan 22'nci hafta maçında 11'de şans bulan 34 yaşındaki tecrübeli oyuncu, bir sonraki hafta Giresunspor deplasmanında sakatlanıp, 3 hafta takımdan ayrı kaldı. Son 6 müsabakada yedek soyunan Merter, 10 maç aradan sonra ilk 11'de sahaya çıkacak.
 

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