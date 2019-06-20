Altay'da Merter belirsiz
SPOR Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altay'da ön libero Merter Yüce'nin yeni sezonda takımda kalıp kalmayacağı belirsizliğini koruyor. Geçen sezon devre arasında Fatih Karagümrük'ten ayrılarak altyapısından yetiştiği Altay'a dönen tecrübeli...
20 Haziran 2019 Perşembe 13:11
SPOR Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altay'da ön libero Merter Yüce'nin yeni sezonda takımda kalıp kalmayacağı belirsizliğini koruyor. Geçen sezon devre arasında Fatih Karagümrük'ten ayrılarak altyapısından yetiştiği Altay'a dönen tecrübeli futbolcu, sözleşmesinin sona ermesi nedeniyle serbest kaldı. Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle yarım sezonda 9 müsabakada görev alan Merter'in kadroda tutulup tutulmayacağı gelecek günlerde netlik kazanacak. Transfer yasağı bulunan Altay'da yönetimin kaynak arayışı sürerken, siyah-beyazlılar belirlenecek bütçeye göre iç transferde adım atacak.
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