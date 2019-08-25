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Altay'da Leandrinho'ya görev

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, () -  TFF 1. Lig'de pazartesi günü deplasmanda İstanbulspor'u yenerek evinde aldığı Ümraniyespor mağlubiyetini telafi etmek isteyen Altay'da teknik direktör Sait Karafırtınalar, Brezilyalı sağ kanat Leandrinho'ya...

SPOR 24.08.2019, 10:30
Altay'da Leandrinho'ya görev

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, () - 

TFF 1. Lig'de pazartesi günü deplasmanda İstanbulspor'u yenerek evinde aldığı Ümraniyespor mağlubiyetini telafi etmek isteyen Altay'da teknik direktör Sait Karafırtınalar, Brezilyalı sağ kanat Leandrinho'ya hazır ol emri verdi. Geçen hafta maça yedek kulübesinde başlayıp ikinci yarıda oyuna giren Sambacı'nın bu kez ilk 11'de yer alması bekleniyor. Teknik patron Karafırtınalar'ın sağ kanatta oynayan Putsila'yı orta sahaya monte edip, orta saha oyuncusu Yılmaz'ı kızağa çekeceği belirtildi.
Bu arada Alanyaspor'dan transfer edilen gurbetçi forvet Hakan'ın lisansı çıkarıldı. Altay, Alanyaspor'a 150 bin TL yetiştirme bedeli ödeyerek lisans sorununu çözdü.
Öte yandan siyah-beyazlılarda altyapıdan Eren Erdoğan, Eren Karataş ve Kazımcan'ın ardından Abdullah Mete ile profesyonel sözleşme yapıldı.

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