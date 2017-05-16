Altay'da kutlamalar iptal

SPOR Toto 3. Lig 1. Grup'ta Antalya'da oynanan Play-Off finalinde Kocaelispor'u penaltı atışlarıyla 6-5 mağlup ederek 2. Lig'e yükselen Altay'da yarın yapılması planlanan kutlamalar iptal edildi.Siyah-beyazlı ekibin resmi facebook hesabından, 'Şampiyonluk kutlamalarımız iptal edildi' başlığıyla yapılan açıklamada, "17 Mayıs Çarşamba günü yapılması planlanan şampiyonluk kutlamalarımız, Emniyet'in taraftarlarımıza karşı takındığı olumsuz tutumun sürmesi sebebiyle iptal edilmiştir" denildi.İzmir Emniyet Müdürlüğü'nün, 8 Mayıs'ta İzmir'de oynanan Altay-Çorum Belediyespor yarı final rövanş maçında küfürlü tezahüratta bulunan Altaylı taraftarlar hakkında yasal işlem yapmayı sürdürmesi nedeniyle yönetimin bu kararı aldığı öğrenildi.



